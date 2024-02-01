Латвія на законодавчому рівні заборонила збірним грати з росіянами та білорусами

Спортивним збірним командам Латвії на законодавчому рівні заборонили змагатися з російськими та білоруськими спортсменами, навіть якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі.

Джерело: Delfi

Деталі: Згідно з поправками до закону, прийнятими сеймом в остаточному читанні 1 лютого, в Латвії буде заборонено організовувати національні змагання з командних видів спорту, в яких російські або білоруські спортсмени беруть участь під своїм прапором або в нейтральному статусі. Це стосуватиметься змагань для дорослих, молоді та юніорів.

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Основна мета поправок до закону – підтвердити солідарність Латвії з Україною і заблокувати будь-які спроби Росії легітимізувати свої воєнні злочини через спортивний сектор.

Голова підкомісії з питань спорту Комісії з питань освіти, культури і науки Давіс Мартіньш Даугав'єтіс пояснив:

Пряма мова: "Це означає, що якщо буде жеребкування, що збірна Латвії повинна грати проти Росії або Білорусі, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати латвійське законодавство"

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Більше деталей: Водночас, як наголошує видання, підтримана версія закону не регулює участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх. Рішення про участь приймає Олімпійський комітет Латвії.