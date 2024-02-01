Перший транш у 4,5 млрд євро Україна розраховує отримати в березні

Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Джерело: міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Вона назвала "потужним сигналом" затвердження рішення про створення Ukraine Facility в Європейській раді. Наступним етапом стане визначення фінальних умов програми в рамках тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом.

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Фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року.

"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами. Ми вдячні нашим союзникам за допомогу та довіру до України", — зазначила Свириденко.

Підтримка в рамках програми Ukraine Facility надаватиметься щоквартально за виконання визначених у плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

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Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Програма розрахована на чотири роки.

Глава угорського уряду Віктор Орбан домагався від Брюсселя компромісу, згідно з яким він отримав би можливість щорічно блокувати допомогу.

Однак, за даними ЗМІ, компроміс, на який лідери ЄС пішли з Орбаном, не передбачає право Угорщині щорічно накладати вето на фінансування для України.