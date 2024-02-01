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Актор із "Бандитського Петербурга" отримав підозру від СБУ за підтримку війни і Путіна

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 лютого 2024, 15:44
Актор із Бандитського Петербурга отримав підозру від СБУ за підтримку війни і Путіна
Дмитро Пєвцов. ілюстративне фото з Вікіпедії

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора Дмитра Пєвцова, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України та оголосила йому підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Джерело: СБУ, Вінницька обласна прокуратура

Деталі: Російський актор є депутатом Держдуми Росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

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За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю президента РФ Путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Крім того в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій РФ у тимчасово захоплених регіонах України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ст. 436 (пропаганда війни).

За вказані злочини передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Дослівно СБУ: "Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави".

Теми: РосіявійнаСБУ
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