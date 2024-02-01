Росія затягує до армії сирійців в обмін на "якутські паспорти" – ЗМІ

Росія обманом змушує сирійців, які навіть не говорять російською, підписувати контракти з Міноборони РФ, надаючи їм натомість російські паспорти, зокрема із реєстрацією в Якутії.

Джерело: розслідування журналіста Вадих Эль Хайека, опубліковане в "Новій газеті"

Пряма мова "Мої джерела в Сирії розповіли мені, як відбувається процес вербування, чому "нові росіяни" отримують саме якутські паспорти.

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Сирійський посередник, який раніше вербував людей для операцій "Вагнера" в Лівії, тепер вербує сирійців для поїздки в Росію. Його звуть Вассім Аль Дімашкі, він із Сувейди, хоча в Дамаску і Хомсі є й інші посередники.

Як мені повідомили, Вассім розповідає молодим людям, що вони приїдуть в Якутію охороняти золоті копальні та алмазні рудники: Якутія – величезний регіон, свого населення для цих цілей не вистачає. Зарплата за цю роботу буде в районі 2 тисяч доларів на місяць, на додаток до отримання російського паспорта.

Остання партія новобранців, яка вже вирушила в Росію, складалася з 40 осіб, 30 із них були із Сувейди. За кожну завербовану ним людину Вассім отримує по 5 мільйонів сирійських лір (337 доларів).

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У Москві їх зустрічає доктор Акрам Діб Тарраф, сирієць. За кожного новобранця, який підписує контракт із російськими збройними силами, він нібито отримує 320 тисяч рублів, але хто саме платить йому такі гроші, мені з'ясувати не вдалося".

Деталі: За даними журналіста, з Москви сирійці летять до Якутії, де їх розділяють на дві групи. Одну відправляють в Улан-Уде для навчання військової спеціальності, іншу – в польовий табір у європейській частині, де вони тренуються як піхотинці.

Журналіст наголосив, що ніхто з новобранців не говорить російською мовою, але контракти вони підписують російською. Після цього вони отримують російські паспорти.

Пряма мова: "Мої джерела в Сирії надіслали мені дві голосові замітки. Одна – від ймовірного вербувальника, а інша – від сирійця, який уже перебуває в тренувальному таборі (розмова арабською).

Рекрутер дуже спокійним голосом розповідає про Якутію і про те, яка вона велика і наскільки багата на корисні копалини. Він продовжує повторювати впродовж усього виступу, що запрошення сирійців – це ініціатива якутської влади, бо там живе дуже мало людей.

Повідомлення чоловіка з тренувального табору звучить набагато драматичніше. Голосом, що зривається від сліз, він каже, що їм сказали, що вони їдуть охороняти золоті копальні, але насправді Вассім Аль Дімашкі продав їх у солдати.

Чоловік каже: "Наша група була змушена вирушити на тренування зі стрільби по мішенях. Ми не знаємо мови і підписуємо папери, не знаючи, що в них написано".

Більше деталей: Журналіст переконаний, що потік сирійців, які бажають укласти контракт з Міноборони Росії, – це не результат роботи російської пропаганди, а наслідок обману.

Що передувало: