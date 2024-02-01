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50 млрд для України: В ЄС назвали передумови виділення коштів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 16:35
50 млрд для України: В ЄС назвали передумови виділення коштів
Фото: Getty Images

В Євросоюзі назвали передумови, дотримуючись яких Україна одержуватиме кошти в рамках погодженої на саміті програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на висновких саміту ЄС 1 лютого

Дослівно: "Передумовою підтримки України в рамках програми є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему, та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин".

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Деталі: Лідери також наголосили, що Єврокомісія та Україна в рамках реалізації програми повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту фінансових інтересів ЄС, зокрема, щодо запобігання, виявлення та ліквідації зокрема, щодо запобігання, виявлення та виправлення шахрайства, корупції, конфліктів інтересів та порушень.

Що було раніше:

  • Лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Програма розрахована на чотири роки.
  • Глава угорського уряду Віктор Орбан домагався від Брюсселя компромісу, згідно з яким він отримав би можливість щорічно блокувати допомогу.
  • За даними ЗМІ, серед компромісів з Орбаном – те, що Єврокомісія щорічно буде звітувати про реалізацію пакета допомоги і дебати на рівні лідерів на цю тему. Також нібито передбачено, що через два роки Європейська рада зможе попросити Єврокомісію запропонувати перегляд нового бюджету.

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Теми: ЄСдопомога УкраїніУкраїна
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