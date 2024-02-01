Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати стосовно допомоги Україні у €50 млрд євро

В ЄС розкрили деталі рішення про виділення Україні 50 млрд євро у 2024-2027 роках в рамках програми Ukraine Facility, вказавши, що ключову роль в управлінні програмою для України відіграватиме Рада Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на висновки саміту ЄС 1 лютого

Дослівно: "На основі річного звіту Єврокомісії про реалізацію програми для України Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації програми з метою надання рекомендацій".

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Деталі: Повідомляється, що рішення Ради Євросоюзу будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів для ухвалення та внесення змін до програми, а також для затвердження та призупинення виплат на основі відповідних оцінок та пропозицій Єврокомісії.

Лідери також зазначили, що у разі необхідності, через два роки Європейська рада може запросити Єврокомісію внести пропозицію для розгляду в контексті нової багаторічної фінансової рамки.

Рішення про дебати щодо програми і можливий перегляд фінансової рамки через два роки, за повідомленнями ЗМІ, є компромісним з метою уникнути вето угорського прем’єра Віктора Орбана.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за домовленістю ЄС про 50 млрд євро для України Угорщина не добилася умови, щоби виплату коштів на кожний наступний рік додатково погоджували.

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