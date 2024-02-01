Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати стосовно допомоги Україні у €50 млрд євро

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 16:54
Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати стосовно допомоги Україні у €50 млрд євро
Фото: Getty Images

В ЄС розкрили деталі рішення про виділення Україні 50 млрд євро у 2024-2027 роках в рамках програми Ukraine Facility, вказавши, що ключову роль в управлінні програмою для України відіграватиме Рада Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на висновки саміту ЄС 1 лютого

Дослівно: "На основі річного звіту Єврокомісії про реалізацію програми для України Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації програми з метою надання рекомендацій".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що рішення Ради Євросоюзу будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів для ухвалення та внесення змін до програми, а також для затвердження та призупинення виплат на основі відповідних оцінок та пропозицій Єврокомісії.

Лідери також зазначили, що у разі необхідності, через два роки Європейська рада може запросити Єврокомісію внести пропозицію для розгляду в контексті нової багаторічної фінансової рамки.

Рішення про дебати щодо програми і можливий перегляд фінансової рамки через два роки, за повідомленнями ЗМІ, є компромісним з метою уникнути вето угорського прем’єра Віктора Орбана.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за домовленістю ЄС про 50 млрд євро для України Угорщина не добилася умови, щоби виплату коштів на кожний наступний рік додатково погоджували.

Що було раніше:

  • Лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Програма розрахована на чотири роки.
  • Європейський союз заявив, що Україна зможе отримувати кошти в рамках погодженої на саміті програми Ukraine Facility на 50 млрд євро за дотримання низки передумов.

Теми: ЄСдопомога УкраїніУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ЄС
Орбан заявив, що його місія виконана, бо гроші Угорщини не підуть в Україну
50 млрд для України: В ЄС назвали передумови виділення коштів
Зеленський закликав ЄС схвалити окремий інструмент, щоб фінансувати зброю для України
Останні новини
07:21
Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на кілька областей РФ
07:00
Найбільше ворог атакує на Авдіївському та Мар’їнському напрямках – зведення
06:54
У Запорізькій області окупанти створюють мілітаристичні табори для українських підлітків – спротив
06:12
Глава Пентагона очолить засідання "Рамштайн-19"
05:36
Ворог атакував 11 громад Сумщини, за добу – понад 250 вибухів
04:47
Путін: Росія не досягла своїх цілей у війні проти України
04:16
відео, оновленоУ Росії горів нафтопереробний завод нібито через атаку безпілотника
03:56
Байден виступив з незапланованим зверненням
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю скандальному Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
Усі новини...
Реклама: