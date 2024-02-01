Орбан заявив, що його місія виконана, бо гроші Угорщини не підуть в Україну

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає виконаною свою місію на саміті ЄС, начебто він домігся виконання своїх вимог, і гроші Угорщини не будуть використані при виділенні допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео Орбана у соцмережі Х

Пряма мова Орбана: "Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори".

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Деталі: Він також нагадав, що у грудні саміт ЄС не зміг знайти рішення "двох угорських проблем", тому він не дав згоди на допомогу Україні.

"Ми боялися, що кошти з фондів ЄС, призначені угорцям і заблоковані Єврокомісією, рано чи пізно опиняться в Україні. І ми боялися, що ресурси будуть надаватися Україні безконтрольно на тривалий період", – заявив Орбан, додавши, що ухвалене рішення передбачає необхідний контроль і гарантію, що угорські кошти не підуть Україні.

Угорський прем’єр стверджує, що пристав на цю пропозицію "після довгих переговорів".

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