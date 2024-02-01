Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військовий аналітик Майкл Кофман: стан глухого кута у війні виснажить Україну

Четвер, 1 лютого 2024, 18:20

Сценарій, коли війна з Росією заходить у глухий кут матиме для України негативні наслідки, бо Росія все одно намагатиметься зруйнувати життєздатність України як держави.

Джерело: Майкл Кофман, військовий аналітик, старший науковий співробітник програми "Росія та Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир, у подкасті "(не) Безпечна країна".

Пряма мова: "Люди плутають патову ситуацію на лінії фронту із загальним глухим кутом у війні. А реальність така, що якщо Україна перебуває під регулярними бомбардуваннями, регулярними ударами російських військ, зрозуміло, що ніхто не збиратиметься інвестувати в Україну або проводити відбудову".

Реклама:

За словами Кофмана, за таких умов люди можуть взагалі не повернутися в Україну, а це є частиною мети Росії. Він каже, що Росія має мінімальні військові цілі, але її довгострокова мета — знищити життєздатність України як держави.

Цитата: "Вони не змогли її захопити. Вони не змогли встановити проросійський уряд. Тож вони роблять те, що є їхньою єдиною альтернативою, намагаючись знищити фактичну життєздатність України. І тому патова ситуація або згода на щось, що подібне, з моєї точки зору, насправді більше грає на руку цій частині російської стратегії"

Про спроможності РФ та України у війні, про допомогу та підтримку України з боку США та Європи, про подальшу стратегію України та партнерів, можливі сценарії розвитку подій, майбутні вибори в США та очікування від голосування в Конгресі – в новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна".

ВІДЕО ДНЯ
Слухайте подкаст "Не Безпечна країна" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. Подкасти RSS

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Останні новини
07:51
фото, відео Окупанти атакували Харківщину "Шахедами": палали будинки, готель, ресторан і авто − ОВА
07:49
Опитування: Серед німців знижується готовність допомагати Україні
07:21
Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на кілька областей РФ
07:00
Найбільше ворог атакує на Авдіївському та Мар’їнському напрямках – зведення
06:54
У Запорізькій області окупанти створюють мілітаристичні табори для українських підлітків – спротив
06:12
Глава Пентагона очолить засідання "Рамштайн-19"
05:36
Ворог атакував 11 громад Сумщини, за добу – понад 250 вибухів
04:47
Путін: Росія не досягла своїх цілей у війні проти України
04:16
відео, оновленоУ Росії горів нафтопереробний завод нібито через атаку безпілотника
03:56
Байден виступив з незапланованим зверненням
Усі новини...
Реклама: