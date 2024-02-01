Військовий аналітик Майкл Кофман: стан глухого кута у війні виснажить Україну

Сценарій, коли війна з Росією заходить у глухий кут матиме для України негативні наслідки, бо Росія все одно намагатиметься зруйнувати життєздатність України як держави.

Джерело: Майкл Кофман, військовий аналітик, старший науковий співробітник програми "Росія та Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир, у подкасті "(не) Безпечна країна".

Пряма мова: "Люди плутають патову ситуацію на лінії фронту із загальним глухим кутом у війні. А реальність така, що якщо Україна перебуває під регулярними бомбардуваннями, регулярними ударами російських військ, зрозуміло, що ніхто не збиратиметься інвестувати в Україну або проводити відбудову".

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За словами Кофмана, за таких умов люди можуть взагалі не повернутися в Україну, а це є частиною мети Росії. Він каже, що Росія має мінімальні військові цілі, але її довгострокова мета — знищити життєздатність України як держави.

Цитата: "Вони не змогли її захопити. Вони не змогли встановити проросійський уряд. Тож вони роблять те, що є їхньою єдиною альтернативою, намагаючись знищити фактичну життєздатність України. І тому патова ситуація або згода на щось, що подібне, з моєї точки зору, насправді більше грає на руку цій частині російської стратегії"

Про спроможності РФ та України у війні, про допомогу та підтримку України з боку США та Європи, про подальшу стратегію України та партнерів, можливі сценарії розвитку подій, майбутні вибори в США та очікування від голосування в Конгресі – в новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна".