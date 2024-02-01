Китай пригрозив Україні погіршенням відносин через його фірми у списку "спонсорів війни" – ЗМІ

Китай попередив Україну, що знаходження її компаній у списку "міжнародних спонсорів війни" може погіршити відносини між обома країнами та зажадав, щоб Київ "усунув негативний вплив", пише Reuters з посиланням на джерела.

Джерело: Reuters

Деталі: За даними видання, про те, що включення цих компаній до відповідного списку може зашкодити двостороннім зв′язкам заявив посол Китаю на зустрічі з високопоставленим українським урядовцям у Києві в січні.

Реклама:

"Китай рішуче виступає проти включення китайських підприємств до відповідного списку і вимагає від України негайно виправити свої помилки та усунути негативні наслідки", - заявив виданню представник МЗС Китаю, не уточнивши, про які саме наслідки йдеться.

"Посол сказав, що все це (ситуація зі списком) може мати негативний вплив на наші відносини", - сказало виданню одне з двох високопоставлених українських джерел.

Неназване джерело додало, що Китай не ставив Україні жодних умов, а просто висловив свою думку щодо списку.

ВІДЕО ДНЯ

Друге джерело припустило, що Пекін може пов'язувати це з китайськими закупівлями українського зерна.

Нагадаємо:

Список "Міжнародних спонсорів війни" на порталі "Війна і санкції" є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже зменшення фінансової й технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців.

Одним з "важелів тиску" платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками й страховими компаніями для оцінки ризиків. Саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором.