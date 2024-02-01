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Китай пригрозив Україні погіршенням відносин через його фірми у списку "спонсорів війни" – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 лютого 2024, 18:44
Китай пригрозив Україні погіршенням відносин через його фірми у списку спонсорів війни – ЗМІ
Фото: Getty Images

Китай попередив Україну, що знаходження її компаній у списку "міжнародних спонсорів війни" може погіршити відносини між обома країнами та зажадав, щоб Київ "усунув негативний вплив", пише Reuters з посиланням на джерела.

Джерело: Reuters

Деталі: За даними видання, про те, що включення цих компаній до відповідного списку може зашкодити двостороннім зв′язкам заявив посол Китаю на зустрічі з високопоставленим українським урядовцям у Києві в січні.

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"Китай рішуче виступає проти включення китайських підприємств до відповідного списку і вимагає від України негайно виправити свої помилки та усунути негативні наслідки", - заявив виданню представник МЗС Китаю, не уточнивши, про які саме наслідки йдеться.

"Посол сказав, що все це (ситуація зі списком) може мати негативний вплив на наші відносини", - сказало виданню одне з двох високопоставлених українських джерел.

Неназване джерело додало, що Китай не ставив Україні жодних умов, а просто висловив свою думку щодо списку.

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Друге джерело припустило, що Пекін може пов'язувати це з китайськими закупівлями українського зерна.

Нагадаємо:

Список "Міжнародних спонсорів війни" на порталі "Війна і санкції" є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже зменшення фінансової й технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців.

Одним з "важелів тиску" платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками й страховими компаніями для оцінки ризиків. Саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором.

Теми: КитайУкраїнавійна
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