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CBS: США схвалили план ударів по іранських силах у відповідь на ураження бази в Йорданії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 18:53

Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на американських посадовців повідомив телеканал CBS News

Деталі: За даними CBS News, конкретний час ударів США по іранських об'єктах і військових залежатиме головно від погоди – щоб запобігти ненавмисному ураженню цивільних осіб, які можуть опинитися в цьому районі в останній момент.

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Співрозмовники телеканалу також визнали, що після того, як у середу проіранське шиїтське угруповання "Катаїб Хезболла" оголосило про призупинення військових операцій проти військ США, вони не фіксували нових нападів на місця дислокації американських військ у регіоні.

Водночас джерела CBS News не вказали, що це відтермінує удари американських збройних сил.

Нагадаємо, на початку тижня троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

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Попередньо вважається, що ворожий безпілотник ударив військову базу США через те, що його сплутали з американським дроном.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, раніше підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.

Теми: СШАІракСирія
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