Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з Росією

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй колонці для CNN окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії.

Джерело: колонка Залужного для CNN

Пряма мова Залужного: "Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках:

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Створення системи забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами.

Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.

І якнайшвидше опановувати нові бойові можливості".

Деталі: За його словами, Україна вже володіє можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності.

"Нашою метою має бути використання моменту - максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому", - підкреслив Залужний.