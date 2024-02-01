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Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з Росією

Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 лютого 2024, 19:30
Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з Росією
Валерій Залужний, фото: Getty images

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй колонці для CNN окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії.

Джерело: колонка Залужного для CNN

Пряма мова Залужного: "Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках:

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  • Створення системи забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами.
  • Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.
  • І якнайшвидше опановувати нові бойові можливості".

Деталі: За його словами, Україна вже володіє можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності.

"Нашою метою має бути використання моменту - максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому", - підкреслив Залужний.

Теми: ЗалужнийУкраїнавійна
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