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Залужний: Перед ЗСУ стоїть виклик створити систему технологічного переозброєння

Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 лютого 2024, 20:05
Залужний: Перед ЗСУ стоїть виклик створити систему технологічного переозброєння
Валерій Залужний, фото: Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй колонці для CNN заявив, що перед Збройними силами стоїть виклик щодо створення абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння.

Джерело: колонка Залужного для CNN

Пряма мова Залужного: "Виклик, який стоїть перед нашими Збройними силами, не можна недооцінювати. Він полягає у створенні абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння".

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Деталі: За словами головнокомандувача, з урахуванням того, чим володіють ЗСУ на даний момент, створення такої системи може бути досягнуто за п'ять місяців. "Наші партнери дотримуються такої ж думки", - підкреслив Залужний.

Він вважає, що ці п′ять місяців, зокрема, будуть витрачені на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, навчання та підтримку, розбудову допоміжної інфраструктури та логістики, а також розробку доктринальної бази.

При цьому він перерахував проблеми, які стоять на заваді розвитку ЗСУ, серед них, зокрема, нездатність державних інституцій в Україні покращити рівень укомплектованості наших Збройних сил без застосування непопулярних заходів, а також недосконалість нормативно-правової бази в нашій країні і часткова монополізація оборонної промисловості.

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"Наш бойовий досвід, особливо з 2022 року, є унікальним - але в інтересах перемоги ми повинні постійно шукати нові шляхи та нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу над ворогом", - зазначив Залужний.

Теми: ЗалужнийЗбройні силивійна
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