Окупанти вдарили ракетою по школі на Донеччині
Четвер, 1 лютого 2024, 20:49
Російські війська завдали ракетного удару по школі у місті Мирноград на Донеччині.
Джерело: поліція Донецької області
Дослівно: "У ніч на 1 лютого Росія поцілила ракетою по школі. Вдень тут працювали педагоги, а також функціонував пункт роздачі води. Осередок, де знаходили допомогу цивільні мешканці зі всього міста, знищено".
Реклама:
Деталі: Унаслідок ракетного обстрілу також постраждали щонайменше 12 будинків і магазин.