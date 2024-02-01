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Окупанти вдарили ракетою по школі на Донеччині

Тетяна ОлійникЧетвер, 1 лютого 2024, 20:49
Окупанти вдарили ракетою по школі на Донеччині
скриншот

Російські війська завдали ракетного удару по школі у місті Мирноград на Донеччині.

Джерело: поліція Донецької області

Дослівно: "У ніч на 1 лютого Росія поцілила ракетою по школі. Вдень тут працювали педагоги, а також функціонував пункт роздачі води. Осередок, де знаходили допомогу цивільні мешканці зі всього міста, знищено".

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Деталі: Унаслідок ракетного обстрілу також постраждали щонайменше 12 будинків і магазин.

Теми: Донецька областьракетний удар
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