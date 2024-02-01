Окупанти вдарили ракетою по школі на Донеччині

Російські війська завдали ракетного удару по школі у місті Мирноград на Донеччині.

Джерело: поліція Донецької області

Дослівно: "У ніч на 1 лютого Росія поцілила ракетою по школі. Вдень тут працювали педагоги, а також функціонував пункт роздачі води. Осередок, де знаходили допомогу цивільні мешканці зі всього міста, знищено".

Реклама:

Деталі: Унаслідок ракетного обстрілу також постраждали щонайменше 12 будинків і магазин.