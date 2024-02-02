В Україні фіксували російські ударні БпЛА
Російські війська увечері 1 лютого запустили ударні безпілотники з півдня.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "БпЛА в Миколаївській області (Баштанський район) курсом на Кіровоградщину".
Деталі: Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській областях.
О 22:58 повідомили, що БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний. На Кіровоградщині оголосили тривогу.
О 00.09 військові оновили напрямки руху безпілотників:
- БпЛА з Кіровоградської області у Дніпропетровської (курс східний);
- БпЛА з Миколаївщині у Кіровоградську область (курс північний);
- БпЛА з Миколаївщини у Дніпропетровську область (курс північно-східний).
О 00.32 стало відомо, що декілька чергових груп БпЛА з півдня заходять у Миколаївську область, курс північний та північно-східний.
О 00.52 загроза ударних БпЛА виникла у Харківській області.
О 01.21 чергова група БпЛА з Херсонщини прямує у Миколаївську область, курс північно-західний.
О 1.23 загроза ударних БпЛА виникла для Донецької області.
О 1.59 з'явилися такі оновлення щодо руху безпілотників:
- БпЛА у Донецькій області рухаються на схід;
- БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей рухаються у напряму Донецької області, курс південно-східний;
- БпЛА на Кіровоградщині, купрс на Кременчук;
- БпЛА на Миколаївщині з Херсонщини, купс північно-західний;
- БпЛА у Миколаївській області, курс північний;
- БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей з акваторії Чорного моря, курс північно-східний.
О 2.59 стало відомо, що одна група БпЛА у Харківській області рухається на північ; Друга група БпЛА у Кіровоградській області та рухаються на схід;
О 3.34 повітряники повідомили, що у Кривому Розі, в районі міста перебуває ворожий ударний БпЛА. Мешканців попросили перебувати в укриттях.
4.37 пролунав відбій загрози ударних БпЛА для південних областей.