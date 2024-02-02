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В Україні фіксували російські ударні БпЛА

Тетяна Олійник, Олена ІвашківП'ятниця, 2 лютого 2024, 03:10
В Україні фіксували російські ударні БпЛА
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Російські війська увечері 1 лютого запустили ударні безпілотники з півдня. 

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "БпЛА в Миколаївській області (Баштанський район) курсом на Кіровоградщину".

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Деталі: Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській областях.

О 22:58 повідомили, що БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний. На Кіровоградщині оголосили тривогу.

О 00.09 військові оновили напрямки руху безпілотників:

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  • БпЛА з Кіровоградської області у Дніпропетровської (курс східний);
  • БпЛА з Миколаївщині у Кіровоградську область (курс північний);
  • БпЛА з Миколаївщини у Дніпропетровську область (курс північно-східний).

О 00.32 стало відомо, що декілька чергових груп БпЛА з півдня заходять у Миколаївську область, курс північний та північно-східний.

О 00.52 загроза ударних БпЛА виникла у Харківській області.

О 01.21 чергова група БпЛА з Херсонщини прямує у Миколаївську область, курс північно-західний.

О 1.23 загроза ударних БпЛА виникла для Донецької області.

О 1.59 з'явилися такі оновлення щодо руху безпілотників:

  • БпЛА у Донецькій області рухаються на схід;
  • БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей рухаються у напряму Донецької області, курс південно-східний;
  • БпЛА на Кіровоградщині, купрс на Кременчук;
  • БпЛА на Миколаївщині з Херсонщини, купс північно-західний;
  • БпЛА у Миколаївській області, курс північний;
  • БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей з акваторії Чорного моря, курс північно-східний.

О 2.59 стало відомо, що одна група БпЛА у Харківській області рухається на північ; Друга група БпЛА у Кіровоградській області та рухаються на схід;

О 3.34 повітряники повідомили, що у Кривому Розі, в районі міста перебуває ворожий ударний БпЛА. Мешканців попросили перебувати в укриттях.

4.37 пролунав відбій загрози ударних БпЛА для південних областей.

Теми: безпілотникиповітряна тривогавійна
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