Росія скинула авіабомби на Кам’янську Січ

1 лютого російські війська завдали авіаудару по території пам’ятки національного значення Кам’янська Січ, що входить до складу Національного заповідника "Хортиця".

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики

Деталі: Культурний об’єкт, що знаходиться у Херсонській області, має Могилу кошового отамана Костя Гордієнка та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII ст.

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Росіяни авіабомбами обстріляли пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині. pic.twitter.com/wfGsnGi8jD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 1, 2024

У міністерстві зазначили, що відео обстрілу Кам’янської січі з’явилося в російських телеграм-каналах. На кадрах видно, як під час обстрілу культурний об’єкт зазнав трьох потужних вибухів.

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Перший стався безпосередньо на місці розташування колишньої Кам’янської січі, де знаходяться ще недосліджені виробничі об’єкти залізотопного та гончарного комплексу першої половини 18 ст.

Другий приліт стався на територію сучасного туристичного об’єкта, де розташовується лапідарій, на якому представленні кам’яні пам’ятки у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнка та в’їзних воріт Січі.

Співробітники Національного заповідника "Хортиця" розпочали документування наслідків атаки.

Пряма мова т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва: "На рахунку країни-агресорки вже понад 120 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток національного значення. Сьогодні росія завдала чергового удару по нашій спадщині — поцілила у Кам’янську Січ. Це вкотре доводить, що Російська Федерація цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю. Однак їй це не вдасться: Росія не зможе оминути покарання за свої злочини і відповідатиме за них у міжнародних судах".

Довідково:

Кам’янська Січ — один з останніх адміністративних і військових центрів Війська Запорозького Низового за часів його перебування під протекцією Кримського ханства у першій третині 18 ст.