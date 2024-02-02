Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США заявили про три інциденти: з БПЛА, морським безпілотником і ракетами хуситів

Олена ІвашківП'ятниця, 2 лютого 2024, 03:55

1 лютого Центральне командування США відзвітувало про три інциденти з у Червоному морі і Аденській затоці.

Джерело: Центральне командування США у X

Деталі: Близько 5:00 ранку за місцевим часом сили Центрального командування США збили один БПЛА над Аденською затокою. Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

Реклама:

Пізніше того ж дня, приблизно о 10:30 ранку, військові США завдали ударів і знищили ударний надводний безпілотник хуситів у Червоному морі. Його ліквідація спровокувала значні вторинні вибухи. 

Безпілотник прямував до міжнародного судноплавного шляху і становив загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні. Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

О 12:45 дві протикорабельні балістичні ракети були запущені з районів, контрольованих хуситами в Ємені, ймовірно, у бік вантажного судна Бермудських островів під прапором Ліберії у Червоному морі. Ракети впали у воду, не зачепивши корабель. Постраждалих і пошкоджень немає. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАракетний ударБлизький Схід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

США
Байден: США повинні продовжувати допомагати Києву
CBS: США схвалили план ударів по іранських силах у відповідь на ураження бази в Йорданії
У США завадили кібершпигунству Китаю за критичною інфраструктурою
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: