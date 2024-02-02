США заявили про три інциденти: з БПЛА, морським безпілотником і ракетами хуситів

1 лютого Центральне командування США відзвітувало про три інциденти з у Червоному морі і Аденській затоці.

Джерело: Центральне командування США у X

Деталі: Близько 5:00 ранку за місцевим часом сили Центрального командування США збили один БПЛА над Аденською затокою. Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

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Пізніше того ж дня, приблизно о 10:30 ранку, військові США завдали ударів і знищили ударний надводний безпілотник хуситів у Червоному морі. Його ліквідація спровокувала значні вторинні вибухи.

Безпілотник прямував до міжнародного судноплавного шляху і становив загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні. Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

О 12:45 дві протикорабельні балістичні ракети були запущені з районів, контрольованих хуситами в Ємені, ймовірно, у бік вантажного судна Бермудських островів під прапором Ліберії у Червоному морі. Ракети впали у воду, не зачепивши корабель. Постраждалих і пошкоджень немає.