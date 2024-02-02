Росіяни тиснуть на працівників ЗАЕС, які з ними не співпрацюють – ЦНС

Росіяни тиснуть на працівників Запорізької атомної станції, які відмовились співпрацювати з ворогом, але не залишили Енергодар.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, через специфічність та складність професії, окупанти не можуть набрати працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій Росії.

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Чинних працівників станції на роботу не допускають, а викликають на допити та погрожують членам їх родин.

Водночас російська адміністрація заявляє, що дефіциту кадрів немає, проте ця інформація не відповідає дійсності. Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках окупантів.

Дослівно ЦНС: "Зазначимо, що звільнення станції є справою часу, як і деокупація Енергодару, тому кожен причетний до захоплення ЗАЕС та тиску на її робітників понесе відповідальність. При цьому, варто акцентувати, що росіяни при відступі не забирають своїх посіпак, адже їх життя ніхто не цінує."