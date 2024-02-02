США вимагають в Угорщини негайно схвалити вступ Швеції до НАТО

Високопоставлені законодавці США заявили, що хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, припустивши, що Будапешт ризикує остаточно зіпсувати свої відносини з Вашингтоном, якщо не вживе заходів.

Джерело: Reuters

Деталі: Голова комітету Демократичної партії із закордонних справ сенатор Бен Кардін заявив, що він "глибоко стурбований" напрямком діяльності нинішнього уряду Угорщини.

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Депутат відзначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затримував допомогу Україні від Євросоюзу, а також перешкоджає вступу Швеції в НАТО.

Пряма мова Кардіна: "Партнери не роблять цього. І я сумніваюся, чи є вони надійним союзником для нашої програми безвізу".

Програма безвізового режиму дозволяє громадянам 41 країни подорожувати до Сполучених Штатів на термін до 90 днів без візи.

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А сенатори демократ Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс, які є співголовами Групи спостерігачів від НАТО в Сенаті, виступили з заявою, в якій закликали Угорщину змінити курс: "Бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зіпсувати її відносини зі Сполученими Штатами та НАТО".

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