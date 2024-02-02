США вимагають в Угорщини негайно схвалити вступ Швеції до НАТО
Високопоставлені законодавці США заявили, що хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, припустивши, що Будапешт ризикує остаточно зіпсувати свої відносини з Вашингтоном, якщо не вживе заходів.
Джерело: Reuters
Деталі: Голова комітету Демократичної партії із закордонних справ сенатор Бен Кардін заявив, що він "глибоко стурбований" напрямком діяльності нинішнього уряду Угорщини.
Депутат відзначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затримував допомогу Україні від Євросоюзу, а також перешкоджає вступу Швеції в НАТО.
Пряма мова Кардіна: "Партнери не роблять цього. І я сумніваюся, чи є вони надійним союзником для нашої програми безвізу".
Програма безвізового режиму дозволяє громадянам 41 країни подорожувати до Сполучених Штатів на термін до 90 днів без візи.
А сенатори демократ Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс, які є співголовами Групи спостерігачів від НАТО в Сенаті, виступили з заявою, в якій закликали Угорщину змінити курс: "Бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зіпсувати її відносини зі Сполученими Штатами та НАТО".
Передісторія:
- Швеція разом із Фінляндією подали заявку на вступ до НАТО у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Але її членство затримали Туреччина та Угорщина, залишивши країну в підвішеному стані та розчарувавши союзників по НАТО, які вважають Швецію важливим гравцем у забезпеченні безпеки в Балтійському регіоні.
- Зараз Угорщина є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу.
- Угорський парламент може зібратися у понеділок, 5 лютого, на позачергове засідання на вимогу опозиції, проте невідомо, чи буде можливим голосування щодо вступу Швеції у НАТО, як хоче опозиція.