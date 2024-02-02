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США вимагають в Угорщини негайно схвалити вступ Швеції до НАТО

Олена ІвашківП'ятниця, 2 лютого 2024, 06:34
США вимагають в Угорщини негайно схвалити вступ Швеції до НАТО
Фото ілюстраційне Getty images

Високопоставлені законодавці США заявили, що хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, припустивши, що Будапешт ризикує остаточно зіпсувати свої відносини з Вашингтоном, якщо не вживе заходів.

Джерело: Reuters

Деталі: Голова комітету Демократичної партії із закордонних справ сенатор Бен Кардін заявив, що він "глибоко стурбований" напрямком діяльності нинішнього уряду Угорщини. 

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Депутат відзначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затримував допомогу Україні від Євросоюзу, а також перешкоджає вступу Швеції в НАТО.

Пряма мова Кардіна: "Партнери не роблять цього. І я сумніваюся, чи є вони надійним союзником для нашої програми безвізу".

Програма безвізового режиму дозволяє громадянам 41 країни подорожувати до Сполучених Штатів на термін до 90 днів без візи.

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А сенатори демократ Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс, які є співголовами Групи спостерігачів від НАТО в Сенаті, виступили з заявою, в якій закликали Угорщину змінити курс: "Бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зіпсувати її відносини зі Сполученими Штатами та НАТО".

Передісторія: 

  • Швеція разом із Фінляндією подали заявку на вступ до НАТО у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Але її членство затримали Туреччина та Угорщина, залишивши країну в підвішеному стані та розчарувавши союзників по НАТО, які вважають Швецію важливим гравцем у забезпеченні безпеки в Балтійському регіоні.
  • Зараз Угорщина є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу.
  • Угорський парламент може зібратися у понеділок, 5 лютого, на позачергове засідання на вимогу опозиції, проте невідомо, чи буде можливим голосування щодо вступу Швеції у НАТО, як хоче опозиція. 

Теми: УгорщинаШвеціяНАТОСША
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