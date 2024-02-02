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На лівому березі Дніпра ворог зосередив угруповання в понад 70 тисяч – Гуменюк

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 лютого 2024, 09:45
На лівому березі Дніпра ворог зосередив угруповання в понад 70 тисяч – Гуменюк
Наталія Гуменюк. фото з Facebook речниці

Загальне угруповання російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській і Запорізькій областях оцінюється у понад 70 тисяч особового складу.

Джерело: керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 2 лютого

Пряма мова: "Вони постійно змінюються і в кількісному, і в якісному складі. Тому що, потерпаючи від невдалих штурмових дій, вони втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу. Отже і підрозділи змушені постійно маневрувати і перекидатися на різні напрямки. Зараз загальне угруповання ворога на лівому березі (Херсонщина, Запоріжжя) оцінюється в понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки.

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Але не всі вони зосереджені безпосередньо вздовж лінії фронту, а й знаходяться у більш глибоких тилах, звідки підтягуються як додатковий ресурс".

Деталі: Щодо ситуації на лівобережжі Дніпра, Гуменюк зазначила, що обстановка там дуже складна, зокрема у тому, що динаміка ворожих штурмів виснажує.

Пряма мова: "Якщо позаминулої доби це було тільки три спроби штурмових дій, то минулої вони активізувалися до 13 таких спроб. Але ве ж таки залишається сталою традиція невикористання (ворогом) бронетехніки. Вони намагаються її зекономити до тих моментів, коли з нашого боку буде потужніша робота.

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Вони усвідомлюють, що той період часу, який ми вже утримуємо ці плацдарми і працюємо над їх розширенням, очевидно, спрямований на їх подальше укріплення і наше просування. Вони намагаються нам перешкоджати в цьому, а ми робимо свою роботу".

Теми: війна
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