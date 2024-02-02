Британія проведе запуск ядерної ракети з підводного човна: вперше за 8 років

Велика Британія в найближчі дні проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані − це станеться вперше з 2016 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: Випробування, в якому задіють муляж ядерної боєголовки, відбудеться до 4 лютого приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5 900 км.

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Повідомляється, що судноплавні компанії попередили про те, що проводитимуть випробування, коли підводний човен HMS Vanguard прибув до Атлантичного океану.

Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю в 2016 році.

Видання зазначає, що хоч такі випробування плануються заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, однак вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі.

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Передісторія:

Раніше цього тижня британський міністр оборони Грант Шаппс зустрівся із своїм американським колегою Ллойдом Остіном, щоб обговорити події в регіоні та шляхи подолання спільних загроз.

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