США почнуть удари по іранських цілях вже на вихідних − WSJ

США вже цими вихідними планують завдати ударів по численних цілях в Іраку та Сирії у відповідь на атаку на свою базу в Йорданії, внаслідок якої загинули троє військових, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників видання, цілями американських ударів стануть іранський контингент і об’єкти.

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Повідомляється, що відповідь США буде "багаторівневою": поєднуватиме військові дії з іншими кроками, які можуть бути скориговані, щоб показати, що Вашингтон не прагне до подальшої ескалації.

Співрозмовники видання пояснили, що мета ударів полягає в тому, щоб змусити Іран і його поплічників зменшити кількість нападів по всьому регіону, поки Білий дім і його союзники ведуть переговори про припинення вогню між ХАМАС і Ізраїлем, щоб знизити напруженість.

Також WSJ наголошує, що Іран надіслав сигнал, що не віддавав наказ про напад на базу США, і попереджає, що американські атаки по іранській території або контингенту в регіоні спонукатимуть його завдати удару у відповідь.

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