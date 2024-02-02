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США почнуть удари по іранських цілях вже на вихідних − WSJ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 12:18
США почнуть удари по іранських цілях вже на вихідних − WSJ
Фото pixabay.com

США вже цими вихідними планують завдати ударів по численних цілях в Іраку та Сирії у відповідь на атаку на свою базу в Йорданії, внаслідок якої загинули троє військових, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників видання, цілями американських ударів стануть іранський контингент і об’єкти.

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Повідомляється, що відповідь США буде "багаторівневою": поєднуватиме військові дії з іншими кроками, які можуть бути скориговані, щоб показати, що Вашингтон не прагне до подальшої ескалації.

Співрозмовники видання пояснили, що мета ударів полягає в тому, щоб змусити Іран і його поплічників зменшити кількість нападів по всьому регіону, поки Білий дім і його союзники ведуть переговори про припинення вогню між ХАМАС і Ізраїлем, щоб знизити напруженість.

Також WSJ наголошує, що Іран надіслав сигнал, що не віддавав наказ про напад на базу США, і попереджає, що американські атаки по іранській території або контингенту в регіоні спонукатимуть його завдати удару у відповідь.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.
  • На початку тижня троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотника на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.
  • Попередньо вважається, що ворожий безпілотник ударив військову базу США через те, що його сплутали з американським дроном.
  • Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, раніше підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.

Теми: СШАІран
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