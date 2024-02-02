США почнуть удари по іранських цілях вже на вихідних − WSJ
США вже цими вихідними планують завдати ударів по численних цілях в Іраку та Сирії у відповідь на атаку на свою базу в Йорданії, внаслідок якої загинули троє військових, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: За словами співрозмовників видання, цілями американських ударів стануть іранський контингент і об’єкти.
Повідомляється, що відповідь США буде "багаторівневою": поєднуватиме військові дії з іншими кроками, які можуть бути скориговані, щоб показати, що Вашингтон не прагне до подальшої ескалації.
Співрозмовники видання пояснили, що мета ударів полягає в тому, щоб змусити Іран і його поплічників зменшити кількість нападів по всьому регіону, поки Білий дім і його союзники ведуть переговори про припинення вогню між ХАМАС і Ізраїлем, щоб знизити напруженість.
Також WSJ наголошує, що Іран надіслав сигнал, що не віддавав наказ про напад на базу США, і попереджає, що американські атаки по іранській території або контингенту в регіоні спонукатимуть його завдати удару у відповідь.
Передісторія:
- Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.
- На початку тижня троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотника на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.
- Попередньо вважається, що ворожий безпілотник ударив військову базу США через те, що його сплутали з американським дроном.
- Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, раніше підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.