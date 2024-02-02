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Орбану не сподобалась, що Кулеба назвав його проугорським

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 12:52
Орбану не сподобалась, що Кулеба назвав його проугорським
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано висловив невдоволення заявою глави МЗС України Дмитра Кулеби, який назвав його проугорським політиком.

Джерело: "Європейська правда", про це Орбан заявив в ефірі радіо Kossuth, повідомляє Telex.

Деталі: Орбан гнівно сказав, що його "не цікавить" думка української влади.

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"Країна не повинна опуститися до того, щоб хтось інший міг розповідати нам, якими є прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Угорщини", – зазначив Орбан.

За його словами, Угорщина – це "суверенна країна", яка "не претендує на схвалення" інших країн.

"Нехай сусіди-слов'яни не розказують мені, хто ми є, про тисячолітню угорську державу. Ми самі це вирішимо. Можливо, вони мали на увазі це як дружній жест, але країна, яка себе поважає, не може такого сказати, а якщо скажуть, то не дивуйтеся, ми це пропустимо повз вуха", – додав Орбан.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в інтерв’ю угорському порталу Telex Кулеба сказав, що його угорський колега Петер Сійярто та прем’єр Угорщини Віктор Орбан – не проросійські, а проугорські політики.

Його заява пролунала після переговорів із Сійярто і главою Офісу президента Андрієм Єрмаком в Ужгороді.

Про деталі домовленостей із Угорщиною дивіться відеоаналіз "ЄвроПравди".

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Теми: ОрбанКулеба ДмитроУгорщина
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