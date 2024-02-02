Глава МЗС Канади приїхала в Україну і заявила про непохитність підтримки
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 2 лютого прибула до України з неанонсованим візитом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Мелані Жолі зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою.
Welcome to Ukraine, @MelanieJoly!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2024
Canada is a close friend and ally who provides long-term support.
We focused on Ukraine-Canada free trade, the use of frozen Russian assets, military aid, sanctions, the Peace Formula, and the return of Ukrainian children kidnapped by Russia. pic.twitter.com/jZq1cUGday
Під час спільної пресконференції з Кулебою Жолі заявила, що підтримка України з боку Канади залишається непохитною.
За її словами, Оттава наразі надала допомогу Києву в розмірі 9,5 мільярда доларів, 2,4 мільярда доларів з яких – у вигляді військової допомоги.
Глава МЗС Канади також нагадала, що в межах операції Unifier із 2014 року канадські збройні сили підготували понад 40 тисяч українських військових.
Крім того, Жолі вказала, що також сторони завершують процес розроблення Угоди про вільну торгівлю між країнами.
Пряма мова Жолі: "У міру того, як ми досягаємо дворічної позначки з початку повномасштабного вторгнення РФ, наша підтримка незалежного майбутнього України залишається непохитною. І прихильники України мають дотримуватися цього курсу. Ми не можемо дозволити собі втратити впевненість або вагатися".
Передісторія:
- Наприкінці січня Мелані Жолі відвідала Польщу, де обговорили допомогу Україні.
- Україна і Канада 29 січня провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами "Групи семи" на полях саміту НАТО у Вільнюсі.
- У середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт безпекової угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів.
- Також Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Києву та долучення канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.