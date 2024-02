Глава МЗС Канади приїхала в Україну і заявила про непохитність підтримки 

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 2 лютого прибула до України з неанонсованим візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Мелані Жолі зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою.

Welcome to Ukraine, @MelanieJoly!



Canada is a close friend and ally who provides long-term support.



We focused on Ukraine-Canada free trade, the use of frozen Russian assets, military aid, sanctions, the Peace Formula, and the return of Ukrainian children kidnapped by Russia. pic.twitter.com/jZq1cUGday