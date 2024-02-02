Глава МЗС Канади приїхала в Україну і заявила про непохитність підтримки 

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 2 лютого прибула до України з неанонсованим візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Мелані Жолі зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою.

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Welcome to Ukraine, @MelanieJoly!



Canada is a close friend and ally who provides long-term support.



We focused on Ukraine-Canada free trade, the use of frozen Russian assets, military aid, sanctions, the Peace Formula, and the return of Ukrainian children kidnapped by Russia. pic.twitter.com/jZq1cUGday — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2024

Під час спільної пресконференції з Кулебою Жолі заявила, що підтримка України з боку Канади залишається непохитною.

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За її словами, Оттава наразі надала допомогу Києву в розмірі 9,5 мільярда доларів, 2,4 мільярда доларів з яких – у вигляді військової допомоги.

Глава МЗС Канади також нагадала, що в межах операції Unifier із 2014 року канадські збройні сили підготували понад 40 тисяч українських військових.

Крім того, Жолі вказала, що також сторони завершують процес розроблення Угоди про вільну торгівлю між країнами.

Пряма мова Жолі: "У міру того, як ми досягаємо дворічної позначки з початку повномасштабного вторгнення РФ, наша підтримка незалежного майбутнього України залишається непохитною. І прихильники України мають дотримуватися цього курсу. Ми не можемо дозволити собі втратити впевненість або вагатися".

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