Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна і Канада створюють міжнародну коаліцію для повернення українських дітей, яких вивезла Росія

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 13:22
Україна і Канада створюють міжнародну коаліцію для повернення українських дітей, яких вивезла Росія
Фото: Getty Images

Канада і Україна заснують міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням в Україну дітей, примусово вивезених з окупованих територій до інших окупованих регіонів чи у Росію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільний брифінг у Києві міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільника МЗС України Дмитра Кулеби

Деталі: "Важливість повернення дітей не можна недооцінювати. Це питання нашої людяності. Тож пізніше сьогодні Канада і Україна започаткують нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей", – зазначила Мелані Жолі. 

Реклама:

За її словами, у рамках цього механізму планується співпрацювати з багатьма країнами світу, усіх регіонів, і через них намагатися тиснути на Москву. 

"Особиста відданість міністерки і Канади цьому питанню – це яскравий приклад лідерства у захисті прав людини. Механізм який запропонувала Канада, є дієвим, і ми сподіваємося, що країни активно братимуть участь у зусиллях з повернення наших дітей", – сказав Дмитро Кулеба. 

Мелані Жолі також нагадала, що Оттава наразі надала допомогу Києву в розмірі 9,5 мільярда доларів, 2,4 мільярда доларів з яких – у вигляді військової допомоги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УкраїнаКанада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Україна
У Кремлі не чули прохання України передати тіла тих, хто нібито загинув в Іл-76
Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з Росією
Китай пригрозив Україні погіршенням відносин через його фірми у списку "спонсорів війни" – ЗМІ
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: