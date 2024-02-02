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Німецький канал зняв репортаж з окупованого Маріуполя: МЗС України вимагає пояснень

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 14:08
Німецький канал зняв репортаж з окупованого Маріуполя: МЗС України вимагає пояснень
Фото з Twitter Oleh Nikolenko

Репортер німецького телеканалу ZDF відвідав тимчасово окупований Маріуполь, звідки зняв репортаж, Міністерство закордонних справ України закликає канал пояснити поїздку, яка відбулася без погодження з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речника МЗС Олега Ніколенка

Пряма мова Ніколенка: "Закликаємо ZDF надати офіційні пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу діяльність цього телеканалу в Україні". 

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Деталі: Він наголосив, що "викривлення реальності" не може вважатися журналістською роботою, і що очільник московського бюро ZDF не отримував від Києва згоди на поїздку до Маріуполя, що є порушенням українського законодавства.

Передісторія:

  • Журналіст суспільного мовника Німеччини ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж з викривленою картиною про життя в окупованому Росією Маріуполі.
  • Перед цим на сюжет відреагував посол України в Німеччині Олексій Макєєв, додавши, що сюжет викликав різко негативну реакцію і серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, у тому числі колег Кьорпера з ZDF.
  • За його словами, українське посольство одразу сконтактувало з редакцією і там визнали помилку та запевнили у повазі до територіальної цілісності України.

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Теми: НімеччинаЗМІМаріупольМЗС
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