Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба вірить у рішення про заморожені активи Росії в 2024 році, хоч і частинами

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 14:50
Кулеба вірить у рішення про заморожені активи Росії в 2024 році, хоч і частинами
Дмитро Кулеба, фото МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що рішення щодо використання заморожених у західних країнах активів Російської Федерації ухвалять у 2024 році.

Джерело: Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі в Києві, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Кулеба сказав, що спільно з партнерами Україна зробить рішення щодо використання заморожених активів РФ у 2024 році.

Реклама:

Він додав, що це рішення має свої складнощі, тому його ухвалюватимуть частинами.

Пряма мова Кулеби: "Тобто це рішення буде ухвалено у 2024 році. Я не маю в цьому жодних сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій…

Спочатку (буде рішення) щодо податку на прибуток замороженого активу, щодо самого прибутку і, зрештою, щодо самого активу. Але те, що ми йдемо цим шляхом, вже є перші результати, і це рішення буде у 2024 році – це факт".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 січня постійні представники країн Євросоюзу на зустрічі погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховувати відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів.
  • Минулого місяця міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної згоди щодо плану використання росактивів на підтримку України.
  • Позаяк низка держав-членів ЄС проти конфіскації цих активів через юридичні труднощі, компроміс полягає в тому, що будуть оподатковувати прибутки, які приносять ці заморожені активи, й ці кошти переказуватимуть Україні.
  • Тим часом у США просувають ідею саме конфіскації заморожених активів. Минулого тижня профільні комітети Сенату та Палати представників США схвалили законодавство, яке допоможе створити умови для конфіскації російських активів та передачі їх Україні для відновлення.

Читайте також: Виклики конфіскації: що допоможе Україні добитися передачі російських активів

Теми: Кулеба ДмитроРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Кулеба Дмитро
Глава МЗС Канади приїхала в Україну і заявила про непохитність підтримки 
Орбану не сподобалась, що Кулеба назвав його проугорським
Кулеба про рішення ЄС: Умова Угорщини не пройшла, проблема "вето" зникла
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: