Кулеба вірить у рішення про заморожені активи Росії в 2024 році, хоч і частинами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що рішення щодо використання заморожених у західних країнах активів Російської Федерації ухвалять у 2024 році.

Джерело: Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі в Києві, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Кулеба сказав, що спільно з партнерами Україна зробить рішення щодо використання заморожених активів РФ у 2024 році.

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Він додав, що це рішення має свої складнощі, тому його ухвалюватимуть частинами.

Пряма мова Кулеби: "Тобто це рішення буде ухвалено у 2024 році. Я не маю в цьому жодних сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій…

Спочатку (буде рішення) щодо податку на прибуток замороженого активу, щодо самого прибутку і, зрештою, щодо самого активу. Але те, що ми йдемо цим шляхом, вже є перші результати, і це рішення буде у 2024 році – це факт".

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Передісторія:

29 січня постійні представники країн Євросоюзу на зустрічі погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховувати відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів.

Минулого місяця міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної згоди щодо плану використання росактивів на підтримку України.

Позаяк низка держав-членів ЄС проти конфіскації цих активів через юридичні труднощі, компроміс полягає в тому, що будуть оподатковувати прибутки, які приносять ці заморожені активи, й ці кошти переказуватимуть Україні.

Тим часом у США просувають ідею саме конфіскації заморожених активів. Минулого тижня профільні комітети Сенату та Палати представників США схвалили законодавство, яке допоможе створити умови для конфіскації російських активів та передачі їх Україні для відновлення.

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