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Зеленський поговорив із Токаєвим про саміт миру і подякував казахському народу

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 лютого 2024, 15:02
Зеленський поговорив із Токаєвим про саміт миру і подякував казахському народу
Зеленський, фото з сайту президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Джерело: сайт президента України 

Пряма мова: "Володимир Зеленський подякував казахському народу та бізнесу за надану Україні гуманітарну допомогу.

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Під час розмови було відзначено важливість дотримання засадничих принципів міжнародного права щодо суверенітету та територіальної цілісності держав.

Президент України поінформував про результати роботи радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики з реалізації української Формули миру та заходи для проведення Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні в Києві відбувається засідання Міжнародної коаліції з повернення примусово переміщених українських дітей".

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Деталі: На сайті президента повідомляється, що лідери двох держав торкнулися питань активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу.

Теми: ЗеленськийКазахстанпрезидент
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