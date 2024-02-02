Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польські фермери планують нову блокаду кордону з Україною: кажуть, урвався терпець

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 15:10
Польські фермери планують нову блокаду кордону з Україною: кажуть, урвався терпець
Фото: Getty Images

Польські фермери із профспілки "Солідарність" анонсували проведення загального страйку, з перекриттям доріг та прикордонних переходів з Україною, оскільки позиція Брюсселя неприйнятна і їхній терпець урвався.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Дослівно заява профспілки: "Наш терпець урвався. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Єврокомісією і заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк".

Реклама:

Деталі: Як заявили у профспілці, через тиждень,  у п'ятницю, 9 лютого, о 10 ранку, будуть заблоковані всі прикордонні переходи з Україною. На який термін, поки що не повідомляється.

Крім того, в деяких воєводствах мають розпочатися тимчасові перекриття доріг. Вони триватимуть з 9 лютого до 10 березня.

Польські фермери невдоволені пропозицією Єврокомісії ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Польські фермери заявляють, що будуть боротися "до кінця".

Як зазначається, одним з лідерів аграрної "Солідарності" є колишній міністр сільського господарства в уряді "Права і справедливості" Роберт Телус.

Нагадаємо: У середу Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн-членів.

Читайте більше у статті "ЄвроПравди": Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС

Теми: ПольщаУкраїнакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Польща
Європа втомилася не від України, а від Орбана – Туск
Три країни ЄС домовились пришвидшити рух військ на східний фланг НАТО
У Польщі перекинувся автобус з близько 60 українцями
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: