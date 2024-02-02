Росіяни завдали ударів по Інгульцю та Бериславу на Херсонщині, троє поранених – ОВА

Російські загарбники вдень 2 лютого двічі обстріляли село Інгулець та скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава Херсонської області, в результаті чого троє мирних мешканців були поранені.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "Російська армія атакувала Інгулець. В обід внаслідок ворожого обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці".

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Деталі, Повідомляється, що пізніше окупанти знову накрили вогнем населений пункт, у результаті чого був поранений 37-річний чоловік. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги його ушпиталили.

Також росіяни скинули вибухівку з дрона на 46-річного жителя Берислава, у нього – вибухова травма, поранення ноги та перелом руки.

"Потерпілого доставили до лікарні. Йому надають медичну допомогу" – зазначили в ОВА.