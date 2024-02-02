Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни завдали ударів по Інгульцю та Бериславу на Херсонщині, троє поранених – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 лютого 2024, 15:36
Росіяни завдали ударів по Інгульцю та Бериславу на Херсонщині, троє поранених – ОВА
Фото: Getty Imafes

Російські загарбники вдень 2 лютого двічі обстріляли село Інгулець та скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава Херсонської області, в результаті чого троє мирних мешканців були поранені.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "Російська армія атакувала Інгулець. В обід внаслідок ворожого обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці".

Реклама:

Деталі, Повідомляється, що пізніше окупанти знову накрили вогнем населений пункт, у результаті чого був поранений 37-річний чоловік. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги його ушпиталили.

Також росіяни скинули вибухівку з дрона на 46-річного жителя Берислава, у нього – вибухова травма, поранення ноги та перелом руки.

"Потерпілого доставили до лікарні. Йому надають медичну допомогу" – зазначили в ОВА.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Херсонська область
Росіяни атакували на 8 напрямках, за добу було 63 боєзіткнення − Генштаб
Росія скинула авіабомби на Кам’янську Січ
Окупанти вбили двох французьких волонтерів на Херсонщині
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: