Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рука Москви: МВС Німеччини хоче пролити світло на зв’язки ультраправих з РФ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 16:25
Рука Москви: МВС Німеччини хоче пролити світло на зв’язки ультраправих з РФ
Ненсі Фезер, фото: Getty Images

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що хоче уважніше придивитися до зв'язків ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" з Росією, оскільки рука Москви не повинна простягатися "до наших парламентів".

Джерело: Ненсі Фезер в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv

Пряма мова: "Ми повинні продовжувати проливати світло на зв'язки правоекстремістських мереж з Росією. Тому органи безпеки продовжують дуже пильно стежити за російським впливом".

Реклама:

Деталі: Так Фезер відреагувала на повідомлення Spiegel та порталу розслідувань The Insider, згідно з яким помічник депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Ойгена Шмідта нібито перебував у тісному контакті з полковником російської ФСБ.

"Рука Москви не повинна простягатися до наших парламентів. Тому нинішні повідомлення повинні занепокоїти всіх, хто раніше не сприймав цю небезпеку серйозно", – заявила міністерка.

Вона додала, що вже давно було зрозуміло, "хто дозволяє запрягати себе в путінську пропагандистську машину".

ВІДЕО ДНЯ

"Об'єднуючий інтерес полягає в тому, щоб зруйнувати довіру до нашої демократії і підірвати нашу підтримку України", – заявила Фезер.

За її словами, існують "значні збіги" між російською пропагандою та наративами, представленими на правому фланзі.

Що було раніше: Останніми місяцями "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом. Вже три федеральні землі оголосили партію правоекстремістською.

Теми: НімеччинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Німеччина
Бундестаг схвалив бюджет-2024, у якому закладено майже €8 млрд для України
Німецький канал зняв репортаж з окупованого Маріуполя: МЗС України вимагає пояснень
The Insider: помічник депутата Бундестагу українського походження працює на ФСБ
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: