Рука Москви: МВС Німеччини хоче пролити світло на зв’язки ультраправих з РФ

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що хоче уважніше придивитися до зв'язків ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" з Росією, оскільки рука Москви не повинна простягатися "до наших парламентів".

Джерело: Ненсі Фезер в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv

Пряма мова: "Ми повинні продовжувати проливати світло на зв'язки правоекстремістських мереж з Росією. Тому органи безпеки продовжують дуже пильно стежити за російським впливом".

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Деталі: Так Фезер відреагувала на повідомлення Spiegel та порталу розслідувань The Insider, згідно з яким помічник депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Ойгена Шмідта нібито перебував у тісному контакті з полковником російської ФСБ.

"Рука Москви не повинна простягатися до наших парламентів. Тому нинішні повідомлення повинні занепокоїти всіх, хто раніше не сприймав цю небезпеку серйозно", – заявила міністерка.

Вона додала, що вже давно було зрозуміло, "хто дозволяє запрягати себе в путінську пропагандистську машину".

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"Об'єднуючий інтерес полягає в тому, щоб зруйнувати довіру до нашої демократії і підірвати нашу підтримку України", – заявила Фезер.

За її словами, існують "значні збіги" між російською пропагандою та наративами, представленими на правому фланзі.

Що було раніше: Останніми місяцями "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом. Вже три федеральні землі оголосили партію правоекстремістською.