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Путін пригрозив "оновленими" ядерними силами

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 лютого 2024, 18:26
Путін пригрозив оновленими ядерними силами
фото: getty images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що в окупантів практично повністю оновили стратегічні ядерні сили.

Джерело: прокремлівські видання "ТАСС"

Пряма мова: "В нас практично повністю, на 95%, оновлено стратегічні ядерні сили, а їхню морську складову - майже на 100%. Це хороший, надійний тил для нашої стратегічної безпеки. Тил і в прямому сенсі, і в переносному".

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Деталі: За словами Путіна, аналогічних результатів домагатимуться і щодо оснащення армії та флоту всією лінійкою звичайних озброєнь, включно з перспективними зразками нового покоління.

Диктатор також заявив, що підприємства оборонно-промислового комплексу і конструкторські бюро будуть забезпечені замовленнями на роки вперед.

Теми: Путінядерна зброяРосія
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