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США наклали санкції на компанії, що постачають Ірану деталі для ракет і дронів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 19:30
США наклали санкції на компанії, що постачають Ірану деталі для ракет і дронів
Фото - Getty Images

Міністерство фінансів США 2 лютого оголосило про санкції проти ключової мережі постачальників матеріалів і технологій для програм Ірану з розробки балістичних ракет і безпілотників, зокрема серії Shahed.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Санкції США спрямовані проти чотирьох юридичних осіб із Ірану та Гонконгу, які займались таємним постачанням для підсанкційних іранських суб’єктів.

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Приміром, одна з компаній, гонконгська FY International Trading, виконувала замовлення на постачання двигунів для дронів і карбюраторів західного виробництва. А Duling Technology звідти ж сприяла закупівлі матричних комутаторів і турбінних двигунів для БПЛА.

Також у санкційному переліку згадана гонконгська China Oil and Petroleum Company, яка продала іранських товарів на сотні мільйонів доларів в інтересах Корпусу вартових ісламської революції, зокрема в Китай.

"Подальше розповсюдження Іраном своїх передових звичайних озброєнь, зокрема дронів та ракет, які націлені на американських солдатів, залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні", – прокоментував заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

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США вже неодноразово накладали санкції проти осіб, які сприяють військовим програмам Ірану.

Лише напередодні Сполучені Штати оголосили про санкції проти фінансової мережі, що працювала на Іран та ліванське проіранське бойове угруповання "Хезболла".

Теми: СШАІрансанкції
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