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Зеленський збирав Ставку: основне – українське виробництво дронів і снарядів

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 лютого 2024, 19:45
Зеленський збирав Ставку: основне – українське виробництво дронів і снарядів
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки, де обговорили українське виробництво дронів, снарядів, ситуацію на фронті, енергетику та будівництво фортифікаційних споруд.

Джерело: Зеленський в Telegram

Дослівно: "Провів засідання Ставки. Сьогодні пʼять питань. Перше – українське виробництво дронів.

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План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання. Доповіді – віце-премʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров.

Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає".

Деталі: Другим питанням президент назвав снаряди: виробництво та імпорт. Про це заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова.

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Третє – на ставці обговорили ситуацію на фронті: "Всі ключові напрямки. Авдіївка – особливо складно".

Доповідали головкомандувач Валерій Залужний та командувачі за напрямками – Едуард Москальов, Олександр Cирський.

Четверте питання – фортифікації: "Нарощування фортифікаційних споруд". Заслухали доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля щодо фінансування та міністра оборони щодо термінів виконання завдань.

І п'яте питання на ставці – енергетика: "Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки. Детальні доповіді. Уряд – Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії – Чернишов, Кудрицький".

Зазначається, що цей опалювальний сезон Україна проходить стабільно.

Теми: Зеленськийвійнаставка
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