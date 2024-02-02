Командувач Повітряних сил зустрівся з директором Baykar
П'ятниця, 2 лютого 2024, 20:09
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук зустрівся із гендиректором компанії Baykar Makina і обговорив виробництво і нарощування сил безпілотної авіації в Україні.
Джерело: Олещук у Telegram
Пряма мова: "Провів робочу зустріч з генеральним директором компанії Baykar Makina.
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Обговорили питання подальшого двостороннього співробітництва стосовно безпілотних авіаційних комплексів, будівництва заводу на території України, нарощування спроможностей безпілотної авіації Повітряних сил та Сил оборони України".
Деталі: Олещук від імені міністра оборони України вручив Халуку Байрактару відзнаку "Зірка військового братерства".