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Командувач Повітряних сил зустрівся з директором Baykar

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 лютого 2024, 20:09
Командувач Повітряних сил зустрівся з директором Baykar
фото: Олещук в Telegram

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук зустрівся із гендиректором компанії Baykar Makina і обговорив виробництво і нарощування сил безпілотної авіації в Україні.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Провів робочу зустріч з генеральним директором компанії Baykar Makina.

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Обговорили питання подальшого двостороннього співробітництва стосовно безпілотних авіаційних комплексів, будівництва заводу на території України, нарощування спроможностей безпілотної авіації Повітряних сил та Сил оборони України".

Деталі: Олещук від імені міністра оборони України вручив Халуку Байрактару відзнаку "Зірка військового братерства".

Теми: байрактарбезпілотникиПовітряні сили ЗСУвійна
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