Бій Усика з Ф'юрі відклали за два тижні до поєдинку через травму британця – ЗМІ
Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого.
Джерело: Суспільне.Спорт з посиланням на журналіста Майка Коппінджера та Queensberry Promotions
Деталі: Як повідомляє журналіст, британець під час підготовчого поєдинку отримав поріз біля брови. Йому наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.
Ф'юрі відреагував вибаченнями на перенесення бою.
Пряма мова Ф’юрі: "Я повністю спустошений [цим] після такої довгої підготовки до цього бою, я перебував у неймовірних кондиціях. Мені прикро за усіх причетних до цієї великої події. Я розпочну підготовку до нової дати бою, як тільки заживе око. Я можу лише вибачитися перед усіма, включно з моєю командою, командою Усика".
Промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на новину про перенесення бою проти Ф'юрі і опублікував світлину, де Усик продовжує спаринг-підготовку до бою.
Що передувало:
- Поєдинок між Усиком і Ф’юрі остаточно призначили на 17 лютого 2024 року, він мав пройти у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
- На кону будуть три чемпіонські пояси Усика WBA, WBO та IBF та титул WBC Ф'юрі. Поєдинок стане першим в історії світового боксу, коли на кону будуть всі чотири пояси у суперважкій вазі.