Бій Усика з Ф'юрі відклали за два тижні до поєдинку через травму британця – ЗМІ

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого.

Джерело: Суспільне.Спорт з посиланням на журналіста Майка Коппінджера та Queensberry Promotions

Деталі: Як повідомляє журналіст, британець під час підготовчого поєдинку отримав поріз біля брови. Йому наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.

Реклама:

Скриншот

Ф'юрі відреагував вибаченнями на перенесення бою.

Пряма мова Ф’юрі: "Я повністю спустошений [цим] після такої довгої підготовки до цього бою, я перебував у неймовірних кондиціях. Мені прикро за усіх причетних до цієї великої події. Я розпочну підготовку до нової дати бою, як тільки заживе око. Я можу лише вибачитися перед усіма, включно з моєю командою, командою Усика".

Промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на новину про перенесення бою проти Ф'юрі і опублікував світлину, де Усик продовжує спаринг-підготовку до бою.

ВІДЕО ДНЯ

скриншот з інстаґрам Олександра Красюка

Що передувало: