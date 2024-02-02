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Бій Усика з Ф'юрі відклали за два тижні до поєдинку через травму британця – ЗМІ

Тетяна ОлійникП'ятниця, 2 лютого 2024, 20:20
Бій Усика з Ф'юрі відклали за два тижні до поєдинку через травму британця – ЗМІ
ФОТО - QUEENSBERRY PROMOTIONS В Х

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого.

Джерело: Суспільне.Спорт з посиланням на журналіста Майка Коппінджера та Queensberry Promotions

Деталі: Як повідомляє журналіст, британець під час підготовчого поєдинку отримав поріз біля брови. Йому наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.

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Скриншот 

Ф'юрі відреагував вибаченнями на перенесення бою.

Пряма мова Ф’юрі: "Я повністю спустошений [цим] після такої довгої підготовки до цього бою, я перебував у неймовірних кондиціях. Мені прикро за усіх причетних до цієї великої події. Я розпочну підготовку до нової дати бою, як тільки заживе око. Я можу лише вибачитися перед усіма, включно з моєю командою, командою Усика".

Промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на новину про перенесення бою проти Ф'юрі і опублікував світлину, де Усик продовжує спаринг-підготовку до бою.

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скриншот з інстаґрам Олександра Красюка

Що передувало:

  • Поєдинок між Усиком і Ф’юрі остаточно призначили на 17 лютого 2024 року, він мав пройти у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
  • На кону будуть три чемпіонські пояси Усика WBA, WBO та IBF та титул WBC Ф'юрі. Поєдинок стане першим в історії світового боксу, коли на кону будуть всі чотири пояси у суперважкій вазі.

Теми: спортУсик
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