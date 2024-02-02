Україна і Молдова приєднались до санкцій проти алмазного гіганта РФ
Дев’ять країн, серед яких Україна та Молдова, долучились до рішення Ради Європейського Союзу про санкції проти російського алмазодобувного гіганта "Алроса" та його генерального директора Павла Маріничева.
Джерело: високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, "Європейська правда"
Деталі: Як зазначив Боррель, країни-кандидати на членство в ЄС – Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Молдова та Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія – вирішили приєднатись до санкцій проти "Алроси".
"Вони забезпечать відповідність своїх національних політик цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – додав топ-дипломат Євросоюзу.
Як відомо, Рада ЄС 3 січня внесла у санкційний список російського алмазодобувного гіганта "Алроса" та його генерального директора Павла Маріничева. Компанія є важливою частиною економічного сектора, що забезпечує значні доходи уряду Російської Федерації.
Це рішення доповнює заборону на імпорт російських алмазів, включену до 12-го пакета економічних та індивідуальних санкцій ЄС, ухваленого 18 грудня 2023 року у зв'язку з загарбницькою війною Росії проти України.
Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7, що має на меті позбавити Росію важливого джерела доходів від торгівлі алмазами.