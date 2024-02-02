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Україна і Молдова приєднались до санкцій проти алмазного гіганта РФ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 21:04
Україна і Молдова приєднались до санкцій проти алмазного гіганта РФ
фото: getty images

Дев’ять країн, серед яких Україна та Молдова, долучились до рішення Ради Європейського Союзу про санкції проти російського алмазодобувного гіганта "Алроса" та його генерального директора Павла Маріничева.

Джерело: високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив Боррель, країни-кандидати на членство в ЄС – Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Молдова та Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія – вирішили приєднатись до санкцій проти "Алроси".

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"Вони забезпечать відповідність своїх національних політик цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – додав топ-дипломат Євросоюзу.

Як відомо, Рада ЄС 3 січня внесла у санкційний список російського алмазодобувного гіганта "Алроса" та його генерального директора Павла Маріничева. Компанія є важливою частиною економічного сектора, що забезпечує значні доходи уряду Російської Федерації.

Це рішення доповнює заборону на імпорт російських алмазів, включену до 12-го пакета економічних та індивідуальних санкцій ЄС, ухваленого 18 грудня 2023 року у зв'язку з загарбницькою війною Росії проти України.

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Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7, що має на меті позбавити Росію важливого джерела доходів від торгівлі алмазами.

Теми: МолдоваУкраїнасанкціїРосія
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