Повітряники показали успішну роботу зенітників по російському безпілотнику ZALA

Повітряні сили показали успішну роботу Херсонської зенітної ракетної бригади, яка знищила ворожий безпілотник ZALA на Херсонщині.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "За результатом бойової роботи протягом дня 02 лютого 2024 року на Херсонщині, воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "ZALA".

Реклама:

Деталі: На відео помітно, як військові влучають у дрон і той вибухає у повітрі.

Росіяни використовують дрон ZALA для наведення ударних дронів "Ланцет" та розвідки.