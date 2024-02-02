Повітряники показали успішну роботу зенітників по російському безпілотнику ZALA
П'ятниця, 2 лютого 2024, 21:39
Повітряні сили показали успішну роботу Херсонської зенітної ракетної бригади, яка знищила ворожий безпілотник ZALA на Херсонщині.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "За результатом бойової роботи протягом дня 02 лютого 2024 року на Херсонщині, воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "ZALA".
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Деталі: На відео помітно, як військові влучають у дрон і той вибухає у повітрі.
Росіяни використовують дрон ZALA для наведення ударних дронів "Ланцет" та розвідки.
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