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Повітряники показали успішну роботу зенітників по російському безпілотнику ZALA

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 лютого 2024, 21:39
Повітряники показали успішну роботу зенітників по російському безпілотнику ZALA
скриншот

Повітряні сили показали успішну роботу Херсонської зенітної ракетної бригади, яка знищила ворожий безпілотник ZALA на Херсонщині.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "За результатом бойової роботи протягом дня 02 лютого 2024 року на Херсонщині, воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "ZALA". 

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Деталі: На відео помітно, як військові влучають у дрон і той вибухає у повітрі.

Росіяни використовують дрон ZALA для наведення ударних дронів "Ланцет" та розвідки.

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Теми: безпілотникиПовітряні сили ЗСУХерсонська область
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