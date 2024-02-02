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Україна й Канада провели засідання коаліції з повернення українських дітей

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 21:47

У Києві 2 лютого відбулось засідання новоствореної Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, у якій співголовами є Україна та Канада, під час якого було представлено Рамковий документ діяльності коаліції.

Джерело: "Європейська правда", Офіс президента

Деталі: Міжнародна коаліція сприятиме поверненню українських дітей додому, для чого допомагатиме їх шукати, розроблятиме механізми фізичного вивезення дітей та братиме участь у "відповідних дипломатичних переговорах".

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"Важливою також є підтримка дітей після повернення, сприяння возз'єднанню дітей з рідними або розміщенню в сімейних формах виховання, надання необхідної реабілітаційної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Рамковий документ Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, який підготували Україна та Канада, визначає її мандат, цілі, керівні принципи та напрями діяльності, а також пояснює, як країни можуть долучитись до коаліції та чим можуть допомогти.

Наразі у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей офіційно перебувають 28 країн: під час засідання 2 лютого стало відомо про приєднання Бельгії, Великої Британії, Данії, Коста-Рики, Нідерландів та Німеччини.

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Про створення коаліції оголосили міністри закордонних справ України та Канади раніше у п’ятницю.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей.

Теми: КанадаУкраїнадітиРосія
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