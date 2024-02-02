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Росія атакувала Миргородський район на Полтавщині, є влучання

Тетяна ОлійникП'ятниця, 2 лютого 2024, 23:01
Росія атакувала Миргородський район на Полтавщині, є влучання
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ ЦЕНТР

Увечері 2 лютого російські війська атакували Полтавщину, є влучання у Миргородському районі. 

Джерело: голова ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили

Пряма мова: "Ворог вчергове атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає".

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Деталі: Повітряні сили повідомляли, що на Миргород летіла російська ракета. 

Теми: МиргородПолтавська областьракетний удар
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