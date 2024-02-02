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The Washington Post пише, що Залужному ще не обрали заміну

Тетяна ОлійникП'ятниця, 2 лютого 2024, 23:43
The Washington Post пише, що Залужному ще не обрали заміну
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на брифінгу 26 грудня. Фото Дмитра Ларіна, УП

The Washington Post, з посилання на високопосадовця з Міноборони, пише, що у Києві ще не обрали заміну головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Видання зазначає, що заміну Залужному ще обирають, а затримка означає сум’яття.

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Дослівно WP: "Затримка свідчить про нерішучість президента, глави адміністрації Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова або про сум'яття, оскільки потенційні кандидати, можливо, не бажають братися за цю роботу, враховуючи слабкі перспективи покращення ситуації на полі бою в Україні найближчим часом".

Деталі: Також видання, з посиланням на одного зі співрозмовників, пише, що "Зеленський хоче дати Залужному нову посаду, можливо, в надії пом'якшити громадське несхвалення". Йому пропонували посаду посла, але Залужний не може звільнитися з лав ЗСУ, поки в Україні діє воєнний стан.

Також видання зазначає, що напруга у відносинах Залужного і Зеленського зросла через розбіжності щодо мобілізації.

ВІДЕО ДНЯ

Один із українських чиновників повідомив The Washington Post, що з одного боку заступником Залужного може бути хтось із молодих офіцерів, які довели свою ефективність на полі бою, втім у них може бракувати досвіду управління. З іншого боку, вибір досвідченого Головнокомандувача може принести на посаду "менталітет старої школи". Серед кандидатів називають зокрема очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Теми: ЗалужнийЗеленськийЗбройні сили
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