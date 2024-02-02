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Болгарія почала відправляти Україні 100 БТР зі своїх складів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 23:54
Болгарія почала відправляти Україні 100 БТР зі своїх складів
ФОТО: ТОДОР ТАГАРЄВ

Болгарія розпочала відправляти Україні 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ, угоду щодо них уклали минулоріч.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на болгарського міністра оборони Тодора Тагарєва

Деталі: Фотографії з БТР він супроводив підписом: "Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання Україні БТР МВС".

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Тагарєв не уточнив, коли були зроблені фото, як і інших подробиць відправлення. Минулого місяця він стверджував, що транспортування БТР буде коштувати дорого, тож Болгарія шукає, хто із союзників України міг би профінансувати цю операцію.

 
Фото - Тодор Тагарєв

Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

При цьому болгарська сторона стверджувала, що навіть без ратифікації угоди існувала можливість передати перші БТР ще минулої осені.

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Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.

Теми: Болгаріядопомога Україні
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