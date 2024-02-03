Росія запускала кілька груп ударних безпілотників

Увечері 2 лютого російські війська запустили ударні дрони в Україну з півдня.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Одещини".

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Деталі: Повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Оновлено: О 21:31 повітряники повідомили, що БпЛА рухаються на межі Одеської та Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.

О 22:14 попередили про загрозу ударних БпЛА для Вінниччини.

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О 22:39 повідомили, що "Шахеди" на Одещині, прямують у напрямку Одеси.

О 22:53 повітряну тривогу оголосили на Київщині. Також повідомили, що "Шахеди" на півночі Вінниччини та на півдні Київщини – курсом на Житомирщину.

О 23:35 повідомили про нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщині, які рухаються у напрямку Дніпропетровщини, Кривого Рогу. "Шахеди" на півдні Житомирщини прямують на Житомир.

О 00.22 пролунав відбій повітряної тривоги.

О 1.07 Повітряні сили знову повідомили про групу "Шахедів" на півночі Херсонщини. Вони рухалися у напрямку Дніпропетровщини.

О 1.30 військові попередили про "Шахеди" у напрямку Кривого Рогу.

О 1.33 стало відомо, про чергову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини. Вони рухаються у напрямку Дніпропетровщини.

О 1.46 ворожі БпЛА рухалися у напрямку Кривого Рогу.

О 2.01 стало відомо, що "Шахеди" на півдні Дніпропетровської області рухаються курсом на Кривий Ріг.

Чергова група "шахедів" на півночі Херсонщини, прямують на Дніпропетровщину.

О 2.25 Повітряні сили повідомили, що кілька нових груп на Херсонщині, рухаються на північ.

Решта груп "Шахедів" на Дніпропетровщині курсом на Кривий Ріг.

О 3.01 вдруге за ніч пролунав відбій загрози ударних БпЛА.