Росія запускала кілька груп ударних безпілотників
Увечері 2 лютого російські війська запустили ударні дрони в Україну з півдня.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Одещини".
Деталі: Повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Оновлено: О 21:31 повітряники повідомили, що БпЛА рухаються на межі Одеської та Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.
О 22:14 попередили про загрозу ударних БпЛА для Вінниччини.
О 22:39 повідомили, що "Шахеди" на Одещині, прямують у напрямку Одеси.
О 22:53 повітряну тривогу оголосили на Київщині. Також повідомили, що "Шахеди" на півночі Вінниччини та на півдні Київщини – курсом на Житомирщину.
О 23:35 повідомили про нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщині, які рухаються у напрямку Дніпропетровщини, Кривого Рогу. "Шахеди" на півдні Житомирщини прямують на Житомир.
О 00.22 пролунав відбій повітряної тривоги.
О 1.07 Повітряні сили знову повідомили про групу "Шахедів" на півночі Херсонщини. Вони рухалися у напрямку Дніпропетровщини.
О 1.30 військові попередили про "Шахеди" у напрямку Кривого Рогу.
О 1.33 стало відомо, про чергову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини. Вони рухаються у напрямку Дніпропетровщини.
О 1.46 ворожі БпЛА рухалися у напрямку Кривого Рогу.
О 2.01 стало відомо, що "Шахеди" на півдні Дніпропетровської області рухаються курсом на Кривий Ріг.
Чергова група "шахедів" на півночі Херсонщини, прямують на Дніпропетровщину.
О 2.25 Повітряні сили повідомили, що кілька нових груп на Херсонщині, рухаються на північ.
Решта груп "Шахедів" на Дніпропетровщині курсом на Кривий Ріг.
О 3.01 вдруге за ніч пролунав відбій загрози ударних БпЛА.