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США завдали авіаудару по проіранських об'єктах в Іраку та Сирії

Олена ІвашківСубота, 3 лютого 2024, 00:15
США завдали авіаудару по проіранських об'єктах в Іраку та Сирії
Фото ілюстративне defense.gov

Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по обʼєктах, які пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії.

Джерело: Центральне командування США у X

Дослівно: Сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали авіаударів в Іраку та Сирії по загону Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язаних з ним ополченців.

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Деталі: Ударів завдали по більш ніж 85 цілям, за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. 

Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів. Об’єкти, по яких було завдано ударів, включали командно-контрольні оперативні центри, розвідувальні центри, сховища ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об’єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та їхніх спонсорів КВІР, які сприяли нападам на сили США та коаліції.

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Теми: СШАвійнаІранІрак
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