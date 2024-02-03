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США ввели санкції проти трьох компаній, які допомагали Ірану робити "Шахеди"

Олена ІвашківСубота, 3 лютого 2024, 00:55
США ввели санкції проти трьох компаній, які допомагали Ірану робити Шахеди
Іранська молодь стоїть під іранським безпілотником Shahed-136

2 лютого США ввели санкції проти трьох компаній за допомогу Ірану в програмі дронів, включаючи виробництво "Шахедів".

Джерело:  Міністерство фінансів США

Деталі: Нові санкції введено проти компаній з Ірану та Гонконгу за спроби провести закупівлі для компаній Hamed Dehghan та Pishtan Kavosh Gosar Bohta, які вже перебувають під американськими санкціями США.

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Пряма мова заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браяна Е. Нельсона: "Розповсюдження Іраном своєї передової зброї, включно з БПЛА та ракетами, націленими на солдатів США, залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні. Ми без вагань використаємо наш повний набір інструментів, щоб зруйнувати мережі незаконних закупівель, які постачають компоненти для цих систем зброї, а також притягнути до відповідальності тих, хто прагне експортувати цю зброю терористичним групам".

Теми: СШАсанкції
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