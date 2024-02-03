Хакери перехопили переписку: російський ВПК страждає через війну

Представники російського військово-промислового комплексу скаржаться на збитки.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС) з посиланням на активістів "Кібер спротиву", які отримали доступ до документів

Деталі: Як йдеться у листі генерального директора "Муромський приладобудівний завод" Дмитра Фадєєва, перехопленому активістами, недосконалість російської бюрократичної моделі та інфляція не дозволяє заводам ВПК виконати держзамовлення.

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На правах директора "Ліги оборонних підприємств" Володимирської області він скаржиться, що заводи мають здавати продукцію за фіксованими у 2019 році цінами. А купувати деталі за ринковими цінами й при тому передоплатою.

При тому грошей від держави не вистачає навіть покрити відсотки кредиту, який необхідно взяти аби розрахуватись з постачальниками. До того ж гроші з підприємства можна вивезти лише по завершенню контракту, але контракти укладають на 3-5 років й ці гроші фактично весь цей час заморожені.

Відтак, наприклад лише на виробництві системи навігації "виріб 1Т146" Муромський завод отримав 70 млн рублів збитку. Таким чином завод не може виконувати замовлення, яке постійно зростає.

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Також у листі посібник окупантів скаржиться, що на заводах бракує робітників через масову мобілізацію та відсутність житла. Не допомагає навіть будівництво в регіоні справжніх бараків.