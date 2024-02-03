В Росії горить один із найбільших нафтопереробних заводів в країні

У ніч на 3 лютого пожежа сталася в Росії у місті Волгоград - на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.

Джерело: російське пропагандиське видання РИА Новости з посиланням на МНС РФ, ngs24.ru

Деталі: За попередньою інформацією загиблих і постраждалих немає.

Реклама:

Причина пожежі встановлюється.

Доповнено о 6.30: Місцеві ЗМІ повідомили, що у Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Фото МНС РФ

Одразу кілька джерел в екстрених службах підтвердили місцевим журналістам, що на НПЗ впав безпілотник: "Там дим валить стовпом, — розповіли співрозмовники редакції. — Впав безпілотник, викликали одразу військових, медиків та пожежників. Моменту падіння ніхто з оперативних працівників не бачив. Але повідомили, що ушкодження там серйозні. Людей не було в момент того, що сталося, поки що без жертв".

ВІДЕО ДНЯ

Перед пожежею люди чули гучні звуки.

Доповнено о 6.40: Відкрите горіння нафтопродуктів у Волгограді вдалося ліквідувати. Згодом надзвичайники повідомили про ліквідацію пожежі.

Довідково:

ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність заводу складає 14,8 млн. тонн. З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ "ЛУКОЙЛ"