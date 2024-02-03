ISW: нестача боєприпасів змусить військових вибирати, яку територію захищати
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що нестача боєприпасів може змусити українські війська приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту: вибирати де територіальні поразки є найменш руйнівними.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: ISW продовжує оцінювати, що нестача артилерійських боєприпасів і затримки в наданні західної безпекової допомоги створюють невизначеність в українських оперативних планах.
Розслідування з відкритих джерел вказують на те, що російські війська користуються дефіцитом боєприпасів в Україні та нездатністю вести достатню контрбатарейну боротьбу.
Так, українська група аналітиків Frontelligence Insight заявила, що російські війська раніше створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції з кінця 2022 до початку 2023 року, коли нестача боєприпасів обмежувала українські можливості контрбатарейної боротьби.
Frontelligence заявила, що російські війська почали концентрувати свою артилерію подібним чином у січні 2024 року, що свідчить про те, що українські війська знову відчувають нестачу артилерійських боєприпасів.
Головне управління розвідки повідомило, що українські війська іноді можуть завдавати ударів по російській артилерії, але загалом їм бракує боєприпасів для ведення ефективного контрбатарейного вогню.
За даними фронтової розвідки, відсутність контрбатарейного вогню з боку українських військ дозволяє російській артилерії значною мірою знищувати населені пункти, що практично унеможливлює оборону населених пунктів українськими силами.
Головне управління розвідки заявило, що багатьом українським безпілотникам не вистачає дальності польоту для ураження численних російських артилерійських установок, розміщених на відстані від 15 до 24 кілометрів від лінії фронту.
Західні та українські офіційні особи нещодавно наголосили на потребі України в артилерійських боєприпасах.
Ключові висновки ISW за 2 лютого:
- Президент Росії Володимир Путін під час виступу 2 лютого закликав до широкої соціальної та економічної мобілізації Росії, яка нагадує повну мобілізацію Радянського Союзу під час Другої світової війни, незважаючи на те, що Росія проводить набагато більш поступову, але тим не менш ефективну мобілізацію своєї оборонно-промислової бази.
- 2 лютого міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські війська зберігають "стратегічну ініціативу" вздовж усієї лінії фронту в Україні, що помітно відрізняється від попередньої характеристики Шойгу російських операцій як "активної оборони".
- Розслідування з відкритих джерел показують, що російські сили виграють від нестачі боєприпасів і нездатності України вести достатню контрбатарейну війну.
- Речник Державного департаменту США Метью Міллер 1 лютого повторив, що президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що не змінив своїх цілей щодо захоплення та підкорення України.
- Російські військові блогери та ультранаціоналістичні діячі продовжують представляти себе неупередженими та конструктивними критиками російської армії на противагу офіційним кремлівським джерелам у російському інформаційному просторі.
- Кремль запустив інформаційну кампанію, під час якої відомі впливові люди в соціальних мережах рекламують Російську православну церкву.
- Російські війська нещодавно підтвердили наступ поблизу Авдіївки та в районі кордону Донецької і Запорізької областей на тлі позиційних боїв уздовж всієї лінії зіткнення 2 лютого.
- 2 лютого російське видання "Известия" з посиланням на джерела в російських військових заявило, що Міноборони Росії формує у складі десантно-штурмових підрозділів підрозділи протиповітряної оборони для захисту російської піхоти від українських безпілотників, фронтових ударів авіації та обстрілів.
- Українські та канадські чиновники оголосили про нову коаліцію для повернення українських дітей з Росії в Україну.