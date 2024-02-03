Цієї ночі ворог бив по енергооб’єктах: військові знищили 9 "Шахедів" з 14 

У ніч на 3 лютого противник атакував 14-ма ударними БпЛА типу "Шахед-136/131". Військовим вдалося знищити 9 ворожих безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: За інформацією військових, як і минулої ночі, значну частину "Шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

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Мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

Окупанти запускали безпілотники з кількох напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим.

Також ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області РФ, їх не вдалося збити.