У Кривому Розі через удар безпілотника знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів 

Станом на 07.00 знеструмлено 7500 абонентів у Металургійному районі Кривого Рогу. Також без електропостачання залишилося дві котельні.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Деталі: Знеструмлено котельню АМКР "Тепломережі" та котельню №2 "Теплоцентралі".

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Також знеструмлена частина Саксаганського та Довгинцівського району. Роботи з відновлення електропостачання продовжуються.

Окрім цього було знеструмлено лінію міського трамваю. Наразі рух трамваю та тролейбуса відновлено.

Доповнено: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через атаку на Криворіжжя виникло дві пожежі. Без світла в районі залишилося майже 15000 людей.

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За його словами, дві котельні Кривого Рогу, які знеструмлено, не забезпечують теплом 43000 абонентів.

Деякі родини залишилися без водопостачання.