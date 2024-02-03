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У Кривому Розі через удар безпілотника знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів 

Олена ІвашківСубота, 3 лютого 2024, 07:54
У Кривому Розі через удар безпілотника знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів 
ПРАЦІВНИКИ НА ТЕРИТОРІЇ МАГІСТРАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ, фото Новинарня

Станом на 07.00 знеструмлено 7500 абонентів у Металургійному районі Кривого Рогу. Також без електропостачання залишилося дві котельні.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Деталі: Знеструмлено котельню АМКР "Тепломережі" та котельню №2 "Теплоцентралі".

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Також знеструмлена частина Саксаганського та Довгинцівського району. Роботи з відновлення електропостачання продовжуються.

Окрім цього було знеструмлено лінію міського трамваю. Наразі рух трамваю та тролейбуса відновлено. 

Доповнено: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через атаку на Криворіжжя виникло дві пожежі. Без світла в районі залишилося майже 15000 людей. 

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За його словами, дві котельні Кривого Рогу, які знеструмлено, не забезпечують теплом 43000 абонентів. 

Деякі родини залишилися без водопостачання. 

Теми: безпілотникиКривий Ріг
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