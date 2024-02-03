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Знищені ще майже 900 росіян та сотня одиниць їхньої техніки

Роман ПетренкоСубота, 3 лютого 2024, 08:19
Знищені ще майже 900 росіян та сотня одиниць їхньої техніки
українські воїни, фото: генштаб

Українські захисники за добу знищили 860 російських окупантів, 26 їхніх артсистем та 10 танків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 387940 (+880) осіб,
  • танків ‒ 6341 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11805 (+13) од,
  • артилерійських систем – 9300 (+26) од,
  • РСЗВ – 979 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 332 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1473 (+3)

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війні
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