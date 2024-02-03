Знищені ще майже 900 росіян та сотня одиниць їхньої техніки
Субота, 3 лютого 2024, 08:19
Українські захисники за добу знищили 860 російських окупантів, 26 їхніх артсистем та 10 танків.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 387940 (+880) осіб,
- танків ‒ 6341 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11805 (+13) од,
- артилерійських систем – 9300 (+26) од,
- РСЗВ – 979 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- літаків / aircraft – 332 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36) од,
- спеціальна техніка ‒ 1473 (+3)
Дані уточнюються.